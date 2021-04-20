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Новый Android получит больше самостоятельности

Источник:
XDA
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Android 12 сможет самостоятельно замораживать приложения, которые длительное время не запускались.

Если приложение не запускалось пользователем более двух месяцев, Android автоматически переведет приложение в спящий режим и удалит все временные файлы, связанные с ним, пишет портал XDA.

Специалисты обнаружили новую функцию в тестовой сборке Android 12, которая уже доступна для изучения. При этом Google все-таки даст пользователям право выбора — опцию автоматического удаления данных можно будет отключить.

Ожидается, что официальный анонс Android 12 состоится на майской конференции разработчиков Google. Релиз операционной системы для рядовых пользователей состоится осенью 2021 года.

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