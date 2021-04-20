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Российским госслужащим запретили двойное гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении запрета на двойное гражданство для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Под запрет также попадает вид на жительство или иной документ, дающий право на постоянное проживание россиянина на территории иностранного государства. Аналогичные запреты распространятся на людей, чья деятельность связана допуском к государственной тайне.

Для лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, органах ФСБ, Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, запрещается иметь на вид на жительство в другой стране.

Согласно закону, военнослужащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин без паспорта другого государства либо вида на жительство. Законопроект был разработан для реализации новых положений Конституции.

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Политика #Законы
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