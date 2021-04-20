Кремль предостерег Запад от антироссийского психоза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Западу следует отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно вести диалог для преодоления существующих разногласий.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, сегодня многие страны безосновательно обвиняют Москву в любой хакерской атаке. «Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу», — сказал Песков.

Москва остается открытой для диалога, основанного на взаимном уважении, несмотря на продолжающиеся попытки Запада оказывать давление, сказал Песков.