Первый весенний звездопад достигнет максимума

Метеорный поток Лириды достигнет своего максимума в ночь на четверг, 22 апреля, об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

«Апрель подарит первый весенний звездный дождь из созвездия Лиры – в ночь с 21 на 22 апреля максимум действия метеорного потока Лириды, ожидается до 18 метеоров в час», – говорится в сообщении.

Весенний звездопад Лириды начал проявлять активность с 16 апреля. Он длится в течение девяти дней. Радиант метеорного потока находится в созвездии Лиры, которое располагается в юго-восточной стороне горизонта. Чтобы увидеть его, нужно посмотреть в эту сторону в предутренние часы.