Церковь объяснила фреску с бесами со смартфонами

Появившиеся в монастырском храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках ноутбуки и смартфоны, отражают дух времени, в котором очень распространена интернет-зависимость, сообщил и.о. пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков.

Необычные фрески появились в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области. На них изображены черти с ноутбуками и смратфонами, которые мучают грешников. Роспись подписана «интернетозависимые». Фото фресок выложил пользователь «ВКонтакте», затем они разошлись по Сети.

«Выражать во фресках смертные грехи в сюжетах, актуальных духу времени, — обычная традиция», — цитирует РИА Новости Душенкова.

Он рассказал, что фрески создал румынский иконописец Руслан Гебя в 2018 году. Такие сюжеты уже часто встречают в храмах, например в Греции.

«В самом интернете, в самих смартфонах ничего плохого, скажем, нет. Это как инструмент. А вот если это становится зависимостью — вот это уже вещь очень плохая. Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим», — отметил протоиерей, добавив, что сейчас на исповедях люди раскаиваются, что много времени уделяют интернету.