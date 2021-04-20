Авиакомпания S7 сообщила, когда возобновит полеты в Турцию

S7 Airlines остановила продажу авиабилетов по турецким направлениям из Москвы и Новосибирска. Представитель пресс-службы компании перевозчика сообщила Sibnet.ru, когда восстановят авиасообщение с Турцией.

«Мы будем готовы возобновить продажи. Как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, авиасообщение будет восстановлено», — прокомментировала представитель компании.

Также в S7 сообщили, что с мая и июня откроет новые еженедельные рейсы в Сербию и Германию. С 21 мая будет работать рейс Москва–Белград, а с 5 июня откроется направление Новосибирск–Франкфурт-на-Майне.

Россия с четверга 15 апреля и до 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и полностью закрыла полеты в Танзанию. Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.