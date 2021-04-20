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Канадский специалист назвал Россию величайшей в фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Россия сейчас — величайшая держава в фигурном катании, заявил спортивный комментатор из Канады Тед Бартон.

Сборная России в сезоне 2020/2021 завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды на чемпионате мира, также фигуристы впервые выиграли командный турнир World Team Trophy.

«Сейчас золотая эра российского фигурного катания. Я не пытаюсь быть хорошим, я хочу быть честным. В фигурном катании Россия действительно величайшая держава в мире», — сказал Бартон в интервью Первому каналу.

Канадец подчеркнул, что выступления россиян открывают и фигуристов, и страну всему миру. «Для многих людей Россия — это загадка. И когда они видят, как вы выступаете на соревнованиях, с таким диапазоном эмоций — от трагедии до экстаза — это срывает покров с фигуристов, со спорта, показывает страну через такие детали. Вы просто открываете всему миру дверь туда, где никто никогда не был», — добавил комментатор.

Бартону 66 лет, он выступал в одиночном катании и выиграл юниорский чемпионат Канады.

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