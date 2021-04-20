Ребенок в Забайкалье провалился под лед и утонул

Девятилетний мальчик в Забайкалье вышел на лед реки Шилка, провалился под лед и утонул. Следователи устанавливают подробности трагедии.

Во вторник около 11.00 (5.00 мск) в экстренные службы позвонили очевидцы, и сообщили, что видели как под лед реки Шилка провалился человек. На место выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В ходе поисков спасатели достали из воды тело ребенка. Его личность установили. Это девятилетний мальчик, живший в населенном пункте, расположенном рядом с рекой. По предварительным данным, он провалился под лед реки Шилка, где играл без присмотра взрослых.

Следователи осматривают место, где произошла трагедия. Им предстоит выяснить, почему ребенок вышел на лед без присмотра. Специалисты устанавливают и опрашивают очевидцев трагедии, а также родителей мальчика.