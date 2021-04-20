НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Ребенок в Забайкалье провалился под лед и утонул

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девятилетний мальчик в Забайкалье вышел на лед реки Шилка, провалился под лед и утонул. Следователи устанавливают подробности трагедии.

Во вторник около 11.00 (5.00 мск) в экстренные службы позвонили очевидцы, и сообщили, что видели как под лед реки Шилка провалился человек. На место выехали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В ходе поисков спасатели достали из воды тело ребенка. Его личность установили. Это девятилетний мальчик, живший в населенном пункте, расположенном рядом с рекой. По предварительным данным, он провалился под лед реки Шилка, где играл без присмотра взрослых.

Следователи осматривают место, где произошла трагедия. Им предстоит выяснить, почему ребенок вышел на лед без присмотра. Специалисты устанавливают и опрашивают очевидцев трагедии, а также родителей мальчика.

Еще по теме
Женщина упала на пути метро в Новосибирске
Операцию по спасению собак с острова организовали на Томи
СК раскрыл подробности гибели задержанного в Новосибирске
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
смотреть все
Забайкалье #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Авиакомпания S7 сообщила, когда возобновит полеты в Турцию
Ребенок в Забайкалье провалился под лед и утонул
Созданное в Новосибирске устройство найдет микронаушники на экзаменах
Иркутский фотограф снял видео о загаженном туристами Байкале
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль предостерег Запад от антироссийского психоза
Меркель заявила о решении достроить «Северный поток — 2»
Церковь объяснила фреску с бесами со смартфонами
Эксперт спрогнозировал резкий рост цен на меховые изделия
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
37
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
34
Байден ввел новые санкции против России
33
США пообещали наказать Россию в случае смерти Навального
28
Путин раскрыл свои доходы за 2020 год
Sibnet.Ru