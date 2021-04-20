Эксперт спрогнозировал резкий рост цен на меховые изделия

Стоимость меховых изделий в России может увеличиться в 2021 году на 30-40% из-за подорожания пушнины, сообщил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

«Рынок будет меняться в плане того, что сегодня уже пушнина подорожала у нас на 40-50%, значит, в новом сезоне надо ожидать на 30-40% подорожание изделий из натурального меха, потому что давно такого не было, что складывается дефицит шкурок в мире», — цитирует ТАСС Столбова.

По его словам, производители еще не отошли от кризиса из-за пандемии. «Если в отношении производства, готовых изделий, я надеюсь, у нас здесь достаточно хорошие шансы, но по звероводству я не знаю, как это будет», — добавил президент Российского пушно-мехового союза.

По словам Столбова, в текущем году ожидается рост экспорта российской продукции в Китай — основной покупатель шкурок. Он приобретает 80% мирового производства шкурок норки.