ГИБДД заявила о невозможности внести поправки в ПДД

Изменения в правила дорожного движения попали под регуляторную гильотину, поправки возможны только через переутверждение всего документа сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Достаточно тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа в целом», — цитирует ТАСС Митрошина.

В 2018 году Госавтоинспекция сообщала о введении моратория со стороны МВД на внесение изменений в правила дорожного движения. Тогда глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что «не надо баловаться этими изменениями», отметив, что многие будущие водители просят ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.