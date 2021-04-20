Иркутский фотограф снял видео о загаженном туристами Байкале

Иркутский фотограф Станислав Толстнев выложил на своей странице в Instagram мини-фильм «Наследие». На кадрах видно, как человек уничтожает побережье Байкала, оставляя за собой горы мусора.

Толстнев постоянно фотографирует необычные, популярные и малоизвестные места на Байкале. У него есть серия фото и видео о временах года на озере, о животных, населяющих акваторию, побережье и другое. В апреле он выложил мини-фильм, на кадрах которого заметен контраст человеческой деятельности с первозданной природой.

«Байкал, самое чистое озеро планеты, постепенно превращается в помойку из-за туристов, оставляющих после себя кучи мусора на его берегах. Каким увидят Байкал наши дети?» — задал вопрос фотограф.

Он рассказал, что идея создания фильма появилась у него в 2015 году. И нашелся спонсор, профинансировавший создание фильма — Михаил Камышев и его компания «Нефть-Сервис» из Челябинска.

«В этом фильме я решил сфокусировать внимание зрителя на том, что может сделать абсолютно каждый: просто убрать за собой. Ведь это так просто!» — резюмировал Толстнев.