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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Обнаружен самый ржавый УАЗ в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Arnbj?rn J?hannesson / Facebook

Житель Исландии сфотографировал очень ржавый УАЗ-469, который может претендовать на титул самого ржавого в мире.

На фотографию автомобиля, опубликованную в Facebook, обратило внимание издание Carakoom.com.

УАЗы официально поставлялись из СССР в Исландию с 1960-х годов. Там им заменяли мягкий тентовый верх на жесткую крышу.

У этого УАЗ-469 также переварена задняя часть, увеличен свес, появилась полноценная пятая дверь, окруженная овальными окнами.

Фото: © Arnbjrn Jhannesson / Facebook

Обилие тягово-сцепных устройств, новые «грязевые» покрышки, выведенный шноркель и дополнительная светотехника говорят о том, что УАЗ-469 до сих пор ездит. Но машина сильно проржавела — в некоторых местах краска висит хлопьями. 

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