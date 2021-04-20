Обнаружен самый ржавый УАЗ в мире

Житель Исландии сфотографировал очень ржавый УАЗ-469, который может претендовать на титул самого ржавого в мире.

На фотографию автомобиля, опубликованную в Facebook, обратило внимание издание Carakoom.com.

УАЗы официально поставлялись из СССР в Исландию с 1960-х годов. Там им заменяли мягкий тентовый верх на жесткую крышу.

У этого УАЗ-469 также переварена задняя часть, увеличен свес, появилась полноценная пятая дверь, окруженная овальными окнами.

Фото: © Arnbjrn Jhannesson / Facebook

Обилие тягово-сцепных устройств, новые «грязевые» покрышки, выведенный шноркель и дополнительная светотехника говорят о том, что УАЗ-469 до сих пор ездит. Но машина сильно проржавела — в некоторых местах краска висит хлопьями.