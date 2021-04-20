«Лига справедливости Зака Снайдера» появилась в Wink

Режиссерская версия «Лиги справедливости» хронометражем 4 часа и 2 минуты вышла в видеосервисе Wink.

Фильм «Лига справедливости» вышел в 2017 году. Ленту начал снимать Зак Снайдер, но завершил проект другой режиссер — Джосс Уидон. Поклонники были разочарованы фильмом и Снайдер взялся переснять картину.

В 2021 году премьера четырехчасовой режиссерской «Лиги справедливости» вышел в Сети. Отзывы критиков гласят, что картина получилась именно той, что ждали фанаты.

Между фильмами Снайдера и Уидона очень много отличий. В новой версии есть новые персонажи, десятки новых сцен, предысторий и мифов, которые задумал Снайдер.

Теперь посмотреть «Лигу справедливости Зака Снайдера»можно в видеосервисе Wink.