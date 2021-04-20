Дочь Анастасии Заворотнюк стала копией матери.ФОТО

Старшая дочь Анастасии Заворотник Анна опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых очень похожа на свою маму. Сходство отметили и подписчики девушки.

На новых фотографиях 25-летняя Анна Заворотнюк примерила новый образ. Она сделала укладку с челкой набок и спросила у своих подписчиков, стоит ли ей сменить стрижку.

В комментариях девушке ответили, что сначала увидели на фото ее маму — Анастасию Заворотнюк. «Копия мамы», — написали многие подписчики. Сама Анна никак не ответила на сравнения ее с матерью.

В stories Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы, высказала свое отношение к множеству вопросов о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака. Дочь актрисы сказала, что стала равнодушной к праздным вопросам, но очень благодарна всем, кто искренне желает ее маме здоровья.