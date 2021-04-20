Эксперты перечислили признаки хорошего сыра

Покупатели каждый день видят на полках изобилие сыра и теряются при выборе. Но признаки хорошего сыра можно определить «на глаз», сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

«Предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке, на ней всегда можно найти состав продукта и срок, до которого его нужно употребить. Фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий», — объяснили эксперты.

Сыр, который покупатель берет на развес также можно проверить. Качественный сыр в разрезе должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы. Например, у «Костромского» и «Эстонского».

У насыпных сыров, таких как «Российский», глазки имеют неправильную или угловатую форму. Главное, чего не должно быть в сыре — трещин. А корочка у хорошего сыра должны быть ровной, тонкой, без повреждений, покрытая полимерной пленкой.

Аромат у продукта сырный, сладковато-пряный, либо слегка кисловатый. Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Недопустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов.