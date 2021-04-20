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Томские ученые создали сплав с тройной износостойкостью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Ученые Томского научного центра СО РАН создали технологию, позволяющую синтезировать поверхностный сплав «никель-алюминий», износостойкость которого почти в три раза выше по сравнению с исходной стальной подложкой, сообщает издание «Наука в Сибири».

«Этот материал сочетает в себе свойства керамики и металла, обладает высокой температурой плавления, теплопроводностью, стойкостью к окислению, высокотемпературной коррозионной стойкостью и низкой массовой плотностью. Такой материал может применяться для покрытия деталей, которые эксплуатируются при очень высоких температурах и в агрессивных средах, поэтому к ним предъявляются особые, очень высокие требования относительно их жаропрочности и износостойкости», – рассказал заведующий лабораторией перспективных технологий научного центра Андрей Соловьев.

Например, такой сплав применяется для турбинных лопаток авиационных двигателей, направляющих лопаток промышленных паровых турбин, тепловыделяющих элементов и систем охлаждения ядерных реакторов.

Томские ученые предложили новый подход к синтезу покрытий «никель-алюминий» – путем формирования поверхностного сплава. Такой подход получать покрытие с оптимальным набором свойств.

Сейчас коллектив лаборатории развивает этот метод и для других перспективных материалов – например, сплава «хром-цирконий», который применяется и в ядерной отрасли.

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