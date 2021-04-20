Министр здравоохранения Бурятии спасла женщину на борту самолета

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова вместе с коллегами спасла на борту самолета женщину, которой потребовалась экстренная помощь. Об этом рассказала на своей странице в Facebook общественница Татьяна Думнова.

«Сегодня я стала свидетелем как министр здравоохранения Бурятии, врач из Комсомольска-на-Амуре и глава управления Росздравнадзора по Бурятии своим примером еще раз доказали, что врачи остаются врачами даже на высоте 10 тысяч метров над землей», — сообщила Думнова.

Самолет авиакомпании S7 следовал по маршруту Москва - Улан-Удэ. Во время полета одной пассажирке с сахарным диабетом стало плохо — понизилось давление, а пульс почти не прощупывался. Тогда медики попросили бортпроводников принести аптечки, где нашлись нужные лекарства.

«Кто шприц набирал, кто измерял давление, кто ставил укол. Потом уложили ее, контролировали до посадки, чтобы она оставалась с нами. Положение было довольно критическим», — цитирует «МК в Бурятии» Лудупову.

Командир экипажа принял решение об экстренной посадке лайнера в аэропорту Новосибирска. Женщину госпитализировали, а самолет отправился в Улан-Удэ.