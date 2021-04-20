Трассу из Омска в Новосибирск перекроют

Дорожники будут перекрывать трассу «Иртыш», которая соединяет Омск с Новосибирском, два дня из-за работ по устройству ЛЭП, сообщила пресс-служба «Сибуправтодор».

По информации ведомства, во вторник и среду с 10.00 до 17.00 по местному времени перекрывается участок трассы «Иртыш» с 1430 километра и 500 метров до 1432 километра и 450 метров. Это связано с работами по устройству линий электропередач.

«На период выполнения работ движение транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться по временным объездным дорогам», – говорится в сообщении.