НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Трассу из Омска в Новосибирск перекроют

Источник:
Sibnet.ru
357 0
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Дорожники будут перекрывать трассу «Иртыш», которая соединяет Омск с Новосибирском, два дня из-за работ по устройству ЛЭП, сообщила пресс-служба «Сибуправтодор».

По информации ведомства, во вторник и среду с 10.00 до 17.00 по местному времени перекрывается участок трассы «Иртыш» с 1430 километра и 500 метров до 1432 километра и 450 метров. Это связано с работами по устройству линий электропередач.

«На период выполнения работ движение транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться по временным объездным дорогам», – говорится в сообщении.

Еще по теме
Кораблестроение задумали возродить в Омске
Объездная дорога вокруг Кемерова будет платной
Власти Кузбасса вернули бесплатный проезд пенсионерам
Власти Кузбасса отказались от аэроэкспресса на Шерегеш
смотреть все
Омск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Созданное в Новосибирске устройство найдет микронаушники на экзаменах
Иркутский фотограф снял видео о загаженном туристами Байкале
Пять автомобилей столкнулись в центре Новосибирска
Кораблестроение задумали возродить в Омске
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Западные удары и рядом не стояли с "экономическим прорывом" последних лет!

лачинов

Как же вовремя запад со своими санкциями вылез. По крайней мере не придется искать каких то собственных...

Aliki

промышленность России , пусть сначала найдут

Grossmeister38rus

скоро встане с колен. Главное за ВВП голосуйте
Sibnet.Ru