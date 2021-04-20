Трясогузки с опозданием прилетели в Красноярский край

Трясогузки почтит на месяц позже прилетели в Красноярский край и сразу приступили к ухаживаниям, сообщает пресс-служба нацпарка «Шушенский бор».

Маскированные трясогузки – многочисленный перелетно-гнездящийся вид для обоих лесничеств парка. Они населяют берега водохранилищ, Енисей и его притоки, озера и искусственные водоемы.

Обычно первые трясогузки отмечаются в «Шушенском бору» в первых числах апреля, однако, в этом году из-за затяжной весны птицы немного «запоздали». Не тратя время даром, они приступили к ухаживаниям. Самец совершает ритуальный танец перед своей избранницей.

Он поет, раскланивается, взлетает, распуская в полете перья. Если самка принимает ухаживания, то кавалер начинает совершать вокруг нее полеты кругами, тем самым давая понять потенциальным соперникам, что «дама» уже занята. Однако танцы в воздухе продлятся недолго, и сменятся заботами о постройке гнезда.