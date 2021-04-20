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Раненную самку аргали с Алтая пытались спасти в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Самку аргали, обнаруженную в Сайлюгемском нацпарке на Алтае с тяжелыми травмами, пытались спасти в Новосибирском зоопарке, но животное не перенесло операцию, сообщила пресс-служба парка.

Во время мониторинга фотоловушек на территории национального парка ученые обнаружили травмированную самку алтайского горного барана. Животное было дезориентировано в пространстве, имело серьезные повреждения черепа: один рог сломан, второй – серьезно деформирован. Кроме того, были признаки носового кровотечения.

Сотрудники парка обратились в Управление Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай с просьбой о вынужденном отлове дикого животного. Благодаря оперативным действиям сотрудников учреждения разрешение было получено в кратчайшие сроки.

Раненое животное доставили в визит-центр в Чаган-Бургазы, где началась операция по спасению дикого животного. В этот же день в Салюгемский национальный парк прибыла команда ветеринаров Новосибирского зоопарка им. РА. Шило, имеющих опыт содержания и ухода за алтайским горным бараном.

«Сотрудники зоопарка провели в пути два дня, проехали около 2 тысяч километров, чтобы доставить травмированное животное в Новосибирск в руки опытных ветеринаров», – рассказал директор парка Денис Маликов.

Аргали обследовали и выявили острую почечную недостаточность, перелом лобной кости, смещение структур головного мозга, внутричерепную гематому, также выяснилось, что поврежденный рог был вдавлен в головной мозг. На какое-то время работу почек удалось восстановить благодаря капельницам.

Команде ветеринаров и зоологов на время удалось стабилизировать состояние животного. Однако сложную хирургическую операцию животное не выдержало, травмы оказались слишком серьезными.

Что стало причиной серьезных повреждений аргали – уже не установить. Вероятнее всего, считают ученые, это падение или удар об камень. В национальном парке это первый случай оказания медицинской помощи дикому животному. В будущем алгоритм действий будет применен в отношении других обитателей парка, нуждающихся в экстренной помощи.

Алтайский горный баран занесен в Красную книгу, в России насчитывается около 1400 особей, основная группировка обитает в Горном Алтае на территории Сайлюгемского национального парка.

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