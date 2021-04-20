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Ветеранам Приангарья подарят бесплатные перелеты в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Авиакомпания «ИрАэро» подарит бесплатные билеты ветеранам и детям войны, а также сопровождающим их лицам. Акция продлится с 1 по 12 мая для перелетов по России, сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

Оформить билеты можно в кассах авиакомпании и аэропортов. Необходимо принести паспорт, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, инвалида войны или ребенка войны.

«Эта акция — самое малое, чем мы можем отблагодарить ветеранов за их подвиг», —прокомментировал генеральный директор компании Юрий Лапин.

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году. Входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний России. Выполняет рейсы по городам России и ближнего зарубежья. Парк воздушных судов состоит из трех типов самолетов: SSJ 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER.

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Иркутск #Авиа #Праздник
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