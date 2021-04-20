Посол США отказался покидать Россию

Посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон.

Салливан считает, что российская сторона должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

МИД России 16 апреля рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». По мнению российского внешнеполитического ведомства, послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации.

Незадолго до этого США ввели новые санкции против России. Они, в частности, включают запрет американским компаниям на прямую покупку российских гособлигаций. Из страны также выслали десять российских дипломатов.

Посол России в США Анатолий Антонов в марте покинул Вашингтон. Его вызвали в Москву для анализа российско-американских отношений, резко обострившихся в последнее время.