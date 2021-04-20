Фанаты Тимы Белорусских не могут вернуть деньги за отмененные концерты

Поклонники Тимы Белорусских обратились за помощью к лейблу Kaufman, чтобы вернуть деньги за отмененные концерты артиста, компания пообещала разобраться с организаторами, сообщается в официальном Instagram-аккаунте лейбла.

В январе Белорусских задержали и нашли у него запрещенные вещества. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело. В апреле суд приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в колонию. Певца на протяжении всего срока будут проверять правоохранители, а после 19 часов ему нельзя выходить из дома. Белорусских может посещать работу и учебу, но передвижения строго ограничены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Против рэпера Моргенштерна возбудили дело

В связи с судимостью, концерты Тимы Белорусских отменены. Но поклонники артиста уже успели приобрести билеты у разных дистрибьютеров. При возврате денег они столкнулись с трудностями и обратились за помощью в лейбл артиста.

Представители белорусского лейбла Kaufman ответили, что никакого отношения к возврату денег не имеют, поскольку они не распространители, но обещали пообщаться с организаторами, чтобы те не обманывали фанатов артиста.

«Мы постараемся ещё раз повлиять на эту ситуацию и будем держать вас в курсе, чтобы больше никто не мог вводить вас в заблуждение», — говорится в сообщении лейбла.

22-летний Тима Белорусских прославился в 2018 году с песней «Мокрые кросы», следом вышла песня «Незабудка», укрепившая его славу. Среди популярных песен артиста также «Одуванчик», «Веснушки», «Аленка». Уже в период следствия Белорусских выпустил сингл «Тает еще».