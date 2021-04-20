Учительница стала фигурантом дела после гибели ребенка в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело в отношении классного руководителя, которая не проследила за школьницей в бассейне, девочка утонула, сообщает ГСУ Красноярского края.

По версии следствия, 12 апреля 20 учеников из Минусинска приехали в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей». Их сопровождали учителя и один из родителей. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

В качестве подозреваемых по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, привлечены 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей».

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лишения свободы.

По предварительной версии следствия, классный руководитель ответственная за безопасность жизни и здоровья школьников, находясь в бассейне с детьми, утратила контроль за восьмилетней девочкой, в результате чего она заплыла на глубину и утонула.