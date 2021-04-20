НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Учительница стала фигурантом дела после гибели ребенка в бассейне

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Следователи возбудили уголовное дело в отношении классного руководителя, которая не проследила за школьницей в бассейне, девочка утонула, сообщает ГСУ Красноярского края.

По версии следствия, 12 апреля 20 учеников из Минусинска приехали в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей». Их сопровождали учителя и один из родителей. В какой-то момент во время купания восьмилетняя девочка резко ушла на дно бассейна и захлебнулась.

В качестве подозреваемых по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, привлечены 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей».

Также следователи возбудили уголовное дело в отношении по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лишения свободы.

По предварительной версии следствия, классный руководитель ответственная за безопасность жизни и здоровья школьников, находясь в бассейне с детьми, утратила контроль за восьмилетней девочкой, в результате чего она заплыла на глубину и утонула.

Еще по теме
Женщина упала на пути метро в Новосибирске
Операцию по спасению собак с острова организовали на Томи
СК раскрыл подробности гибели задержанного в Новосибирске
Отчим в Кузбассе пытал мальчика горячим утюгом
смотреть все
Красноярск #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Раненную самку аргали с Алтая пытались спасти в Новосибирске
Ветеранам Приангарья подарят бесплатные перелеты в мае
Вора в законе в Приангарье осудят за «менеджмент» в криминальном мире
Учительница стала фигурантом дела после гибели ребенка в бассейне
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

лачинов

Как же вовремя запад со своими санкциями вылез. По крайней мере не придется искать каких то собственных...

Uynachalnica

Западные удары и рядом не стояли с "экономическим прорывом" последних лет!

Aliki

промышленность России , пусть сначала найдут

Grossmeister38rus

скоро встане с колен. Главное за ВВП голосуйте
Sibnet.Ru