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Вора в законе в Приангарье осудят за «менеджмент» в криминальном мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела вора в законе, руководящего криминальными процессами из колонии строгого режима. Дело направили в суд.

Ранее в России не судили воров в законе за положение в преступной иерархии. Но в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий наказывать за сам факт лидерства в ОПГ. В Иркутской области суд впервые рассмотрит подобное дело.

По версии следствия, в 2009 году Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 20-и годам лишения свободы мужчину, за убийство двух человек и одно покушение на убийство. Преступление совершили по найму. Помогал организовать и совершить убийства руководитель криминального сообщества.

В 2009 году его отправили в колонию Иркутской области. Находясь за решеткой, он не ослабил криминальной хватки. Осужденный  занимает высшее положение в преступной иерархии, обладает непререкаемым авторитетом в уголовной среде, руководит незаконными процессами из-за «решетки».

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершил расследование. Мужчину обвиняют по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело направили в суд.

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Иркутск #Криминал
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