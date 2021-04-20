Женщина упала на пути метро в Новосибирске

Женщина рано утром во вторник упала на рельсы метрополитена на станции «Речной вокзал» в Новосибирске, ее удалось спасти, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

В 07.13 на станции «Речной вокзал» женщина упала на пути. Машинист применил экстренное торможение и состав вовремя остановился.

«После снятие напряжения с контактного рельса женщину подняли на платформу без видимых повреждений. Ее передали медикам. Задержка движения составила 10 минут», — сказал собеседник.