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Женщина упала на пути метро в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина рано утром во вторник упала на рельсы метрополитена на станции «Речной вокзал» в Новосибирске, ее удалось спасти, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

В 07.13 на станции «Речной вокзал» женщина упала на пути. Машинист применил экстренное торможение и состав вовремя  остановился.

«После снятие напряжения с контактного рельса женщину подняли на платформу без видимых повреждений. Ее передали медикам. Задержка движения составила 10 минут», — сказал собеседник.

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Новосибирск #ЧП #Происшествия
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