Женщина упала на пути метро в Новосибирске

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Женщина рано утром во вторник упала на рельсы метрополитена
на станции «Речной вокзал» в Новосибирске, ее удалось спасти, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь
метрополитена Владимир Кузменкин.
В 07.13 на станции «Речной вокзал» женщина упала на пути.
Машинист применил экстренное торможение и состав вовремя остановился.
«После снятие напряжения с контактного рельса женщину подняли
на платформу без видимых повреждений. Ее передали медикам. Задержка движения
составила 10 минут», — сказал собеседник.