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Россия возбудила дело против Google из-за YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении Google — российское ведомство подозревает, что входящий в компанию сервис YouTube злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

На сайте ведомства отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий», которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.

«Правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — указывается в сообщении.

В результате это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такая политика Google может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.

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