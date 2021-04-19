Россия возбудила дело против Google из-за YouTube

Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении Google — российское ведомство подозревает, что входящий в компанию сервис YouTube злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

На сайте ведомства отмечается, что поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий», которая пожаловалась на блокировку, удаление аккаунтов и контента на YouTube.

«Правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — указывается в сообщении.

В результате это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Такая политика Google может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции.