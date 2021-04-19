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Samsung выпустит доступный смартфон с гигантским аккумулятором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Samsung выпустит новый бюджетный смартфон Galaxy M32 с очень емким аккумулятором, новинку представят в конце апреля.

Известно, что устройство получит батарею объемом 6000 мАч. У него также будет 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой 90 Гц, 64-мегапиксельная основная камера и операционная система Android 11 с оболочкой OneUI 3.1.

Производитель обещает поддержку работы в LTE-сетях. При этом аппаратной основой доступного смартфона Samsung станет бюджетный процессор Helio G80, пишет портал 91mobiles. Ожидается, что устройство будет базироваться на Galaxy A32.

Точные сроки появления Samsung Galaxy M32 на рынке пока неизвестны. На первом этапе смартфон станет доступен индийским покупателям. Что касается стоимости, то в пересчете на российские рубли она составит порядка 16 тысяч рублей.

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Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

лачинов

Как же вовремя запад со своими санкциями вылез. По крайней мере не придется искать каких то собственных...

Aliki

промышленность России , пусть сначала найдут
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