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Альфред Молина сыграет Доктора Осьминога в новом «Человеке-пауке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Человек-паук - 2»

Альфред Молина, сыгравший Доктора Осьминога в сиквеле «Человека-паука» Сэма Рэйми, вернется к роли злодея в предстоящей картине Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом.

Свое участие в проекте актер подтвердил изданию Variety: «Когда мы снимали его, нам всем было приказано не говорить об этом, потому что это должно было быть большим большим секретом. Но, знаете ли, это все в Интернете».

Он рассказал, что был рад вернуться к роли, которую играл 17 лет назад. При этом переживал, что его персонаж в фильме 2004 года погибает, но режиссер успокоил его, заверив, что «в этой вселенной окончательно не умирает никто».

Поклонники фильма помнят, что Молина играл ученого Отто Октавиуса, который был готов стать наставником Питера Паркера, которого сыграл Тоби Магуайр. Но несчастный случай в лаборатории превратил его в смертоносного Доктора Осьминога. В кульминационной сцене фильма Питер обращается к хорошей стороне Отто, и он топит себя и свой реактор в Ист-Ривер, прежде чем Нью-Йорк будет разрушен.

Действие в предстоящем «Человеке-пауке» развернется как раз после событий, показанных в ленте 2004 года, однако сейчас актеру 67 лет. Создатели сказали, что смогут омолодить его на экране с помощью компьютерной графики, как ранее проделали это с Робертом Дауни-младшим в фильме «Первый мститель: Противостояние» и Сэмюэлем Л. Джексоном в «Капитане Марвел».

Ни Sony Pictures, ни Marvel Studios, которые являются со-продюсерами фильма «Человек-паук: Нет пути домой», не подтвердили возвращение Молины. Но новости о его кастинге просочились в прошлом году вместе с сообщениями о том, что Джейми Фокс также появится в роли злодея Электро.

Кастинг Молины и Фокса объединит три поколения фильмов о Человеке-пауке: цикл Магуайра-Рэйми, части Марка Уэбба-Эндрю Гарфилда и новейшего «Человека-паука» с Холландом в главной роли и режиссером Уоттсом. Это является еще одним подтверждением того, что Marvel, наконец, обратится к концепции мультивселенной, чего так ждут поклонники франшизы.

Релиз нового «Человека-паука» запланирован на 17 декабря 2021 года.



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Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

лачинов

Как же вовремя запад со своими санкциями вылез. По крайней мере не придется искать каких то собственных...

Aliki

промышленность России , пусть сначала найдут
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