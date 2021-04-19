Снежный барс на Алтае впервые напал на скот

Снежный барс в Республике Алтай впервые за историю наблюдений напал на домашних животных. Возможно, самка учила котят охотиться.

Случай произошел в одном из ущелий, где местные чабаны держат стада овец. Рядом с останками задранной овцы нашли следы снежного барса, сообщает Сайлюгемский нацпарк. О случившемся экологам рассказали животноводы.

«Случай неординарный и единичный, подобное впервые фиксируется в республике. Ранее снежный барс не практиковал охоту на домашних животных. Ни в коем случае не оправдываем действия снежного барса, речь идет о самке, обитающей на данной территории. Однако для этого у нее, наверняка, были веские причины: преклонный возраст или недостаточная кормовая база», – рассказывает директор парка Денис Маликов.

Ученые выяснили, что охотилась самка с двумя годовалыми котятами. К осени подросшие барсята уже должны отделиться от матери. Ученые предполагают, что самка, вероятно, готовила барсят к самостоятельной жизни – учила охотиться.

При этом ученые пообещали, что ущерб от барсиной охоты животноводам возместят и в этом случае, и в последующих, если они произойдут. Главное – доказать причастность ирбиса к подобным случаям, каждый факт должен тщательно фиксироваться.

Подобный проект при поддержке выделяющего средства на компенсации Всемирного фонда дикой природы, например, реализуется в Туве. В этой республике регистрируется наибольшее количество нападений ирбиса на скот, что, конечно же, не радовало чабанов.

Алтайская же самка с котятами сейчас на особом контроле. На ее территории оборудованы автоматические камеры регистрации, устанавливается площадь индивидуального участка. Выяснить «личность» барсихи ученым пока не удалось. На сегодняшний день в их пользовании только ночные кадры: самка и два упитанных барсенка.