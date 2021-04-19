Зрители увидели кадры фильма про первого азиатского супергероя

Студия Marvel представила дебютный трейлер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», который станет первой лентой франшизы про азиатского супергероя.

В ролике зрителям показан главный герой, который перебирается в Америку. Закадровый голос, который представляется его отцом, говорит о том, что отпущенные десять лет свободы истекли, и тот должен занять положенное ему место. Но главный герой не очень спешит это делать.

Ранее сообщалось, что в фильме появится настоящий Мандарин, о котором поклонники киновселенной впервые услышали в третьем «Железном человеке». Однако тогда легендарный террорист оказался подделкой.

По комиксам, Шан-Чи умел клонировать себя во время боя и был одним из Мстителей. Насколько это сохранят в фильмах, пока неизвестно. При этом возможно, что Мандарин будет лишь приемным отцом главного героя, поскольку ранее инсайдеры рассказывали, что в фильме также появится Фа Ло Суи, которая сыграет роль дочери Мандарина и станет любовным интересом главного героя. В комиксах она была сестрой Шан-Чи.

Эту героиню сыграет Аквафина. Тони Люн Чу Вай досталась роль Мандарина. Главную роль исполнил актер Симу Лю. Премьера картины запланирована на 3 сентября текущего года. Из-за пандемии премьеру фильма переносили уже несколько раз. Она станет третьей в четвертой фазе киновселенной Marvel.