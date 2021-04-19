WhatsApp получил необычную архивную функцию

Мессенджер WhatsApp получит функцию, которая позволяет загрузить историю платежей, совершенных с помощью системы WhatsApp Pay. Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей.

Тестирование ведется в бета-версии WhatsApp 2.21.8.10. После осуществления запроса полные данные доступны в течение часа, а затем удаляются из соображений безопасности, так как отчеты содержат конфиденциальную информацию.

Для просмотра отчета потребуется указать идентификационный номер налогоплательщика. Разработчики предупреждают, что данная информация предназначена исключительно для пользователей, давать доступ к ней посторонним категорически не рекомендуется.

Пока неясно, когда возможность просмотра истории платежей появится в стабильных версиях мессенджера. В России сервис WhatsApp Pay пока недоступен, однако в перспективе он может заработать. В первую очередь, он используется для денежных переводов.