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WhatsApp получил необычную архивную функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp получит функцию, которая позволяет загрузить историю платежей, совершенных с помощью системы WhatsApp Pay. Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей.

Тестирование ведется в бета-версии WhatsApp 2.21.8.10. После осуществления запроса полные данные доступны в течение часа, а затем удаляются из соображений безопасности, так как отчеты содержат конфиденциальную информацию.

Для просмотра отчета потребуется указать идентификационный номер налогоплательщика. Разработчики предупреждают, что данная информация предназначена исключительно для пользователей, давать доступ к ней посторонним категорически не рекомендуется.

Пока неясно, когда возможность просмотра истории платежей появится в стабильных версиях мессенджера. В России сервис WhatsApp Pay пока недоступен, однако в перспективе он может заработать. В первую очередь, он используется для денежных переводов.

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Технологии #Соцсети #Софт
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