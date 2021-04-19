«Лаборатория Касперского» представит собственный смартфон

«Лаборатория Касперского» осенью 2021 года представит защищенное мобильное устройство под управлением Kaspersky OS для индустриального и корпоративного сектора.

Устройства под управлением Kaspersky OS разрабатываются российским производителем на мощностях предприятия в Гонконге, сообщил гендиректор компании Евгений Касперский. В перспективе компания может перейти на сотрудничество с отечественным заводом.

Объем инвестиций и планы по объемам производства Касперский назвать отказался. По его словам, сначала гаджет покажут партнерам. При этом он подчеркнул, что уже знает компании, заинтересованные в защищенных устройствах.

Касперский уточнил, что разработкой интересуются компании с системами управления инфраструктурой. Сейчас для госкомпаний установлена обязательная квота на закупку аппаратов сотовой связи в размере не менее 1% от общего объема закупок таких устройств.