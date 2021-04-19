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«Лаборатория Касперского» представит собственный смартфон

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

«Лаборатория Касперского» осенью 2021 года представит защищенное мобильное устройство под управлением Kaspersky OS для индустриального и корпоративного сектора.

Устройства под управлением Kaspersky OS разрабатываются российским производителем на мощностях предприятия в Гонконге, сообщил гендиректор компании Евгений Касперский. В перспективе компания может перейти на сотрудничество с отечественным заводом.

Объем инвестиций и планы по объемам производства Касперский назвать отказался. По его словам, сначала гаджет покажут партнерам. При этом он подчеркнул, что уже знает компании, заинтересованные в защищенных устройствах.

Касперский уточнил, что разработкой интересуются компании с системами управления инфраструктурой. Сейчас для госкомпаний установлена обязательная квота на закупку аппаратов сотовой связи в размере не менее 1% от общего объема закупок таких устройств.

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Технологии #Смартфоны #Софт
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Glum_Tweet

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Uynachalnica

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jeryakob

Чеж он тогда дворец то построил в геленжике? Чета путается в показаниях
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