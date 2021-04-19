Путин принял климатическое приглашение Байдена

Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер ранее получил приглашение от главы Белого дома Джо Байдена.

Известно, что Байден пригласил на мероприятие 40 мировых лидеров. Климатический саммит из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, его приурочили к традиционному Дню Земли.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — отмечается в сообщении.

Кроме Путина, на климатический саммит пригласили лидеров Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран.

Мероприятие позволит лидерам крупнейших государств выработать общую позицию перед 26-ой Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2021 года.