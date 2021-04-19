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Путин принял климатическое приглашение Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите по вопросам климата, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер ранее получил приглашение от главы Белого дома Джо Байдена.

Известно, что Байден пригласил на мероприятие 40 мировых лидеров. Климатический саммит из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, его приурочили к традиционному Дню Земли.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — отмечается в сообщении.

Кроме Путина, на климатический саммит пригласили лидеров Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран.

Мероприятие позволит лидерам крупнейших государств выработать общую позицию перед 26-ой Конференцией сторон рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в ноябре 2021 года.

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Glum_Tweet

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Uynachalnica

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jeryakob

Чеж он тогда дворец то построил в геленжике? Чета путается в показаниях
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