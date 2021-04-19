Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Вертолет Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе, его продолжительность составила 20 секунд. Аппарат прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.

Марсоход ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом во время своего полета, сообщается на сайте NASA. Ingenuity поднялся на высоту около трех метров, в ходе последующих полетов вертолет планируют поднять до пяти метров.

Предполагается, что миссия вертолета будет продолжаться 31 день, во время своих полетов он станет производить аэрофотосъемку местности. Аппарат весит 1,8 килограммов, диаметр его лопастей — 1,2 метра.

Ingenuity оснащен двумя камерами, он способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Его двигатели работают на аккумуляторе, который подзаряжается солнечной энергией.

Это первый успешный запуск атмосферного летательного аппарата в истории изучения Марса. Трудности миссии связаны с тем, что атмосфера Красной планеты примерно в сто раз разреженнее земной атмосферы.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на марсианскую поверхность 18 февраля. Perseverance — пятый марсоход, отправленный NASA для изучения Красной планеты.