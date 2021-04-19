Президент АвтоВАЗа пообещал четыре новые Lada

АвтоВАЗ выпустит четыре «принципиально новые модели» Lada до 2025 года, сообщил президент компании Ив Каракатзанис.

«У АвтоВАЗа, у бренда Lada есть четкая стратегия развития. мы выпустим четыре принципиально новые модели до 2025 года, и это потребует большой работы коллектива», — сказал Каракатзанис в видеопоздравлении с Днем выпуска первого автомобиля.

Он отметил, что завод продолжит глубокую модернизацию производства и будет наращивать инженерные компетенции.

АвтоВАЗ собирается строить модели на новой платформе CMF-B. Предполагается, что новинками станут новая Lada Niva с обычной и удлиненной колесной базой, еще один кроссовер С-класса и новая Granta.