НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Президент АвтоВАЗа пообещал четыре новые Lada

Источник:
Sibnet.ru
275 1
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ выпустит четыре «принципиально новые модели» Lada до 2025 года, сообщил президент компании Ив Каракатзанис.

«У АвтоВАЗа, у бренда Lada есть четкая стратегия развития. мы выпустим четыре принципиально новые модели до 2025 года, и это потребует большой работы коллектива», — сказал Каракатзанис в видеопоздравлении с Днем выпуска первого автомобиля.

Он отметил, что завод продолжит глубокую модернизацию производства и будет наращивать инженерные компетенции.

АвтоВАЗ собирается строить модели на новой платформе CMF-B. Предполагается, что новинками станут новая Lada Niva с обычной и удлиненной колесной базой, еще один кроссовер С-класса и новая Granta.

Тема: Русские машины
Коллекцию Lada продают за 16 млн рублей
Редкие прототипы Lada бросили под открытым небом
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Немцы объехали полмира на «буханке»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков
Четверо взрослых избили и ограбили ребенка в Бурятии
Красотки из ХГУ стали чемпионами по чирлиндингу. ВИДЕО
Операцию по спасению собак с острова организовали на Томи
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Лыжницы в бикини побили рекорд в Шерегеше. ФОТО
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России
Обсуждение (1)
Картина дня
Навального переведут из колонии в больницу
Володин предсказал санкционные удары по промышленности России
МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов
Подержанные авто подорожали сильнее новых
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
41
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
35
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
34
Байден ввел новые санкции против России
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru