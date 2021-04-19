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Подержанные авто подорожали сильнее новых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобили на вторичном рынке подорожали на 25%, а новые — на 15% с января 2020 по март 2021 года, рост обусловлен дефицитом и ослаблением рубля, такие данные представил сервис Авто.ру.

С января 2020-го по март 2021-го цены на новые автомобили выросли в среднем на 15%. Ожидаемо сильнее других дорожали премиальные автомобили, импортируемые машины и модели с низким уровнем локализации производства в России. Но и здесь есть исключения: например, Nissan, собираемые в Санкт-Петербурге, подорожали почти на 20%.

С января 2020 года по март 2021 года рост составил в среднем 25%, или 135 тысяч рублей в рублёвом эквиваленте. Это произошло главным образом из-за существенного подорожания новых автомобилей — покупатели, ранее планировавшие приобрести новую машину, были вынуждены остановить свой выбор на подержанной.

Несмотря на подорожание, вторичный рынок не стал качественнее. К весне 2021 года вырос средний возраст (плюс 8%) автомобилей в продаже и их пробег (плюс 3%).

«Рост цен обусловлен в первую очередь существенным ослаблением рубля по отношению к основным иностранным валютам, а также дефицитом автомобилей, с которым столкнулись дилеры и производители из-за пандемии», — прокомментировал генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» Павел Алешин.

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Авто #Авторынок #Деньги
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