Четверо взрослых избили и ограбили ребенка в Бурятии

Двое мужчин и две женщины напали на 12-летнего ребенка в Бурятии, ударили его бутылкой по голове и отобрали 1 тысячу рублей, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, все обвиняемые жили в одном из домов по переулку Яблоневый в городе Улан-Удэ. Они часто были навеселе и нередко выпрашивали деньги у пожилого соседа.

На выходные к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук. При встрече с пьяной компанией ребенок запретил ходить к деду за деньгами. В субботу вечером, четверо собутыльников после очередного застолья вышли в коридор, чтобы покурить.

В это время школьник возвращался с улицы домой. Пьяная компания, обиженная отказом подростка от дома, преградила ему путь. Один из взрослых ударил мальчика пустой бутылкой по голове. А когда ребенок упал, взрослые избили его.

Женщина похитила у подростка 1 тысячу рублей и пыталась вырвать из руки телефон. Мальчику в один из моментов удалось убежать на улицу, а в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Полицейские задержали пьяную компанию и направили дело в Следственный комитет.

Республиканский СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.