Кастинг в шоу «Перезагрузка» на ТНТ пройдет в Томске

Проект «Перезагрузка» проведет онлайн-кастинг в Томске. Программа ищет новых героинь, которые хотят и главное готовы изменить свой стиль и жизнь к лучшему, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Шоу ищет девушек с интересными, глубокими историями и проблемами, которые смогут найти отклик у зрителей. Для участия в кастинге нужно заполнить анкету на сайте проекта.

«Перезагрузка» — шоу на канале ТНТ, где героиня хочет измениться внешне и внутреннее. С участницей работает команда специалистов — психолог Владимир Дашевский, стилист Катя Гершуни, мастер по волосам Евгений Жук, визажист Юрий Столяров и ведущая Ксения Бородина, которая помогает героине разобраться в себе.

Часто «Перезагрузка» поднимает такие темы, как домашнее насилие, физические недостатки и проблемы в семьях. Главное — результат, который поможет начать новую жизнь и по-новому взглянуть на окружающий мир.