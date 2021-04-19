Навального переведут из колонии в больницу

Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переводят из колонии в областную больницу для осужденных, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — сообщили во ФСИН.

По данным РБК, стационар, куда направляют Навального, расположен на территории исправительной колонии строго режима № 3. ИК-3 расположена недалеко от центра Владимира.

Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области после замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В колонии он жаловался на здоровье, отсутствие нормальной медицинской помощи и объявил голодовку.