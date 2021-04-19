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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Сибирский регион стал лидером по снижению числа работников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число работающего населения в двух регионах страны снизилось более чем на 10% за последние три года, в их числе оказался сибирский регион – Хакасия.

«Наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%), также большое снижение числа работающих в Республике Хакасия (-10,9%) – это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на 10%», – говорится в исследовании РИА Новости.

В краткосрочной перспективе восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых, считают опрошенные агентством эксперты. Но радикально исправить ситуацию это не позволит.

«Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России, будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы», – сказано в сообщении.

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