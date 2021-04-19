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Дерипаска заявил о 80 миллионах бедных россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © World Economic Forum

Данные Росстата о том, что уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за предыдущие пять лет, не соответствуют действительности, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 миллиона человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. «Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — отметил миллиардер.

В середине апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 миллиона человек), что стало минимальным значением с 2014 года.

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Экономика #Деньги
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