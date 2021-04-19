Холодный фронт накрыл Новосибирск

Холодный атмосферный фронт пришел в Новосибирскую область, ночные температуры на этой неделе будут опускаться до минус 10 градусов, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«К нам поступает холодная воздушная масса, вчера проходил холодный фронт. Утром еще был ветер, осадки прекратились. Начинает очень хорошо расти давление. Ветер меняет направление на северо-западное, наступает похолодание», – описала атмосферные процессы собеседница.

По данным синоптиков, ближайшей ночью температуры опустятся до 8-10 градусов со знаком «минус». Днем во вторник будет около нуля градусов.

В ночь на среду будет без осадков, днем возможен мокрый снег. В ночные часы будет 4-6 градусов холода, днем – 2-4 градусов тепла. Снег также возможен в ночь на четверг, температура будет на уровне 3-5 градусов ниже нуля. В дневные часы будет 4-6 градусов со знаком «плюс».