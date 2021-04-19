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МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по его словам, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Чешские власти обвинили российских разведчиков в причастности к взрыву военного склада в Врбетице в 2014 году.

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персона нон грата», — говорится в заявлении МИД России.

Чешским дипломатам предписано конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны. «Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии», — уточнили в МИД России.

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с обвинениями россиян «под голословными и надуманными предлогами».

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