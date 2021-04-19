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Потепление до 23 градусов придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая без осадков погода ожидается в Забайкалье в ближайшие дни. В середине недели воздух прогреется до 23 градусов выше нуля, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в Забайкалье без осадков, а в среду пройдет небольшой дождь. Ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью 1–6 градусов мороза, местами до 16 ниже нуля. Днем во вторник воздух прогреется до 22, а в среду до 23 градусов выше нуля.

В четверг ожидается небольшое похолодание, местами пройдет небольшой мокрый снег. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до 2 градусов мороза. Днем от 6 до 11 градусов тепла, по северным районам до 1 мороза.

Синоптики предупредили, что жара и порывистый ветер приведут к опасности возникновения пожаров почти во всех районах края.

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Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
Sibnet.Ru