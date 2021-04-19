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Отчим в Кузбассе пытал мальчика горячим утюгом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Новокузнецка жестоко пытал пасынка, прижигая ему руки и ноги горячим утюгом, мужчина арестован на два месяца, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в начале апреле 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно прижигал горячей поверхностью утюга руки и ноги 11-летнему пасынку. Мальчик на протяжении нескольких дней не ходил в школу, о чем преподаватели сообщили в полицию.

Поскольку семья состояла на профилактическом учете, инспекторы ПДН посетили семью по месту проживания. У мальчика были обнаружены ожоги на теле, ребенка изъяли из семьи и госпитализировали.

Мужчина арестован на два месяца. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Мать мальчика покрывала издевательства над сыном. Женщина уже лишена родительских прав в отношении двух других своих детей.

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Кузбасс #ЧП #Криминал
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