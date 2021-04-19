Особый режим по COVID продлили до лета в Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение продлить до конца мая режим повышенной готовности, связанный со сложной обстановкой по коронавирусу, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Ситуация в регионе действительно стабильная: цифры по количеству выявляемых случаев замерли на одном уровне. Но нас беспокоит усложнение обстановки не в нашей области, а вокруг неё. На прошлой неделе мы приняли принципиальное решение: нужно продолжить исполнять пусть минимальные, но обязательные необходимые ограничительные и санитарно-профилактические мероприятия», – сказал губернатор Андрей Травников.

По информации региональных властей, в последнее время стало больше тестирований на коронавирус, но уровень заболеваемости существенно не вырос. Режим повышенной готовности продлили до 31 мая включительно.