Disney снимет фильм про злых сестер Золушки

Студия Disney начала работу над новым проектом. Это будет фильм про сестер-злодеек Золушки, он расскажет продолжение основной истории.

Главными героинями нового фильма станут Анна и Марианна — сводные сестры Золушки. Действие развернется после свадьбы Золушки и Принца и раскроет судьбу персонажей после «хэппи энда», сообщает Deadline.

Известно, что над сценарием работают номинанты на премию «Оскар» Кристен Уиг и Энни Мумоло. Актрисы не претендуют сняться в фильме в главных ролях, поскольку героини будут более молодыми.

Фильм про сводных сестер Золушки будет снят в жанре музыкальной комедии. Информация о дате выхода проекта, а также о режиссере картины, не раскрывается.