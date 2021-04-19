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Disney снимет фильм про злых сестер Золушки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Золушка»

Студия Disney начала работу над новым проектом. Это будет фильм про сестер-злодеек Золушки, он расскажет продолжение основной истории.

Главными героинями нового фильма станут Анна и Марианна — сводные сестры Золушки. Действие развернется после свадьбы Золушки и Принца и раскроет судьбу персонажей после «хэппи энда», сообщает Deadline.

Известно, что над сценарием работают номинанты на премию «Оскар» Кристен Уиг и Энни Мумоло. Актрисы не претендуют сняться в фильме в главных ролях, поскольку героини будут более молодыми.

Фильм про сводных сестер Золушки будет снят в жанре музыкальной комедии. Информация о дате выхода проекта, а также о режиссере картины, не раскрывается.

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