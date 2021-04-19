Disney снимет фильм про злых сестер Золушки

Фото: © кадр из фильма «Золушка»
Студия Disney начала работу над новым проектом. Это будет
фильм про сестер-злодеек Золушки, он расскажет продолжение основной истории.
Главными героинями нового фильма станут Анна и Марианна —
сводные сестры Золушки. Действие развернется после свадьбы Золушки и Принца и
раскроет судьбу персонажей после «хэппи энда», сообщает Deadline.
Известно, что над сценарием работают номинанты на премию «Оскар»
Кристен Уиг и Энни Мумоло. Актрисы не претендуют сняться в фильме в главных
ролях, поскольку героини будут более молодыми.
Фильм про сводных сестер Золушки будет снят в жанре музыкальной комедии. Информация о дате выхода проекта, а также о режиссере картины, не раскрывается.