НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД перечислила главные ошибки при сдаче экзамена на права

Источник:
Sibnet.ru
178 0
Фото: © Sibnet.ru

Создание помехи автомобилю или пешеходу и неиспользование поворотников стали главными ошибками при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам, сообщило МВД России.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства», — цитирует РИА Новости ведомство.

Кроме того, кандидаты в водители по-прежнему ошибаются при парковке, как и тогда, когда проводился отдельный экзамен на площадке. При выполнении элементов «параллельная парковка» и «заезд в бокс» они наезжают на границы зон выполнения маневров.

Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу с 1 апреля. Основное изменение — отсутствие «площадки»: теперь навыки водителей в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, проверяются в условиях настоящего уличного движения.

Еще по теме
Перечислены признаки поддельного полиса ОСАГО
МВД опровергло введение штрафа за шины не по сезону с июня
Брешь обнаружили в новых правилах техосмотра
ГИБДД составила памятку о намекающих на взятку инспекторах
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Автомасло
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Хоккейная «Сибирь» усилила тренерский штаб чемпионом мира
Отчим в Кузбассе пытал мальчика горячим утюгом
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Потепление до 23 градусов придет в Забайкалье
Самое популярное
Skyrim получил фотореалистичную графику
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
40
Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат
35
Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции
34
Байден ввел новые санкции против России
26
Нелегалам из стран СНГ приказали покинуть Россию
Sibnet.Ru