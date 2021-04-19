ГИБДД перечислила главные ошибки при сдаче экзамена на права

Создание помехи автомобилю или пешеходу и неиспользование поворотников стали главными ошибками при сдаче экзамена на водительские права по новым правилам, сообщило МВД России.

«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование сигнала указателя поворота, неуверенное пользование органами управления транспортного средства», — цитирует РИА Новости ведомство.

Кроме того, кандидаты в водители по-прежнему ошибаются при парковке, как и тогда, когда проводился отдельный экзамен на площадке. При выполнении элементов «параллельная парковка» и «заезд в бокс» они наезжают на границы зон выполнения маневров.

Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу с 1 апреля. Основное изменение — отсутствие «площадки»: теперь навыки водителей в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, проверяются в условиях настоящего уличного движения.