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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Вакансия машиниста вошла в топ высокооплачиваемых в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания SuperJob составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в апреле. Наряду с руководителями и программистами самую большую зарплату предлагают машинисту экскаватора-погрузчика.

Согласно данным рейтинга, самую высокую зарплату – 120 тысяч рублей в месяц – предлагают web-разработчику. На втором месте топа оказалась вакансия машиниста экскаватора-погрузчика с зарплатой в 110 тысяч рублей.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске вошли место аналитика 1C, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, а также руководителей отдела продаж и IT-отдела – от 90 и от 85 тысяч соответственно.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
Sibnet.Ru