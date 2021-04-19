Вакансия машиниста вошла в топ высокооплачиваемых в Новосибирске

Компания SuperJob составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в апреле. Наряду с руководителями и программистами самую большую зарплату предлагают машинисту экскаватора-погрузчика.

Согласно данным рейтинга, самую высокую зарплату – 120 тысяч рублей в месяц – предлагают web-разработчику. На втором месте топа оказалась вакансия машиниста экскаватора-погрузчика с зарплатой в 110 тысяч рублей.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске вошли место аналитика 1C, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, а также руководителей отдела продаж и IT-отдела – от 90 и от 85 тысяч соответственно.